Mooi om te zien dat op een boerenbedrijf ook allerlei tradities bestaan. Dat komt mede door de natuur. Nu de dagen korter zijn, is het bijvoorbeeld lastig om tot 9 uur ’s avonds buiten door te werken. Daardoor is er nu meer tijd voor familie en vrienden, fijn!

Mijn vader was altijd erg goed in tradities. Op zaterdagmiddag zat hij rond 4 uur onder de notenboom, samen met wat vrienden thee te drinken en sigaren te roken. Hij vond dan dat hij hard genoeg had gewerkt en dat wij het prima konden overnemen. Op zaterdagavond aten we altijd zelfgemaakte frietjes. En op zondagochtend ging hij kaarten. Zelfs de komst van mijn tweelingbroertje en mij, op zondagochtend om 9.40 uur, konden hem niet tegenhouden.

Trouw

Na zijn overlijden is een aantal tradities verloren gegaan. De zaterdagavondfrietjes houden we er trouw in, inmiddels niet met zes, maar met liefst vijftien familieleden in de te kleine keuken van mijn moeder. Maar de zaterdagmiddag onder de notenboom is er dit jaar geen een keer van gekomen, om over het kaarten maar niet te spreken. De traditie van Sinterklaas hebben we er wel in weten te houden. De lootjes voor de surprises trekken we gemiddeld zo’n anderhalve week van tevoren. Toch lukt het ons altijd er iets bijzonders van te maken.

Zo kreeg mijn vader eens een levensgrote, houten, gefiguurzaagde zwarte piet met hengel met aan het uiteinde een afgebeten haaienkop, omdat hij dat jaar zo verbrand was tijdens het vissen op zee. Die Piet heeft nog jaren door ons huis gezworven en dook vooral 's nachts op de vreemdste plekken op, van de wc tot in de garage. En een ander jaar had mijn vader een mooie schatkist ontworpen voor één van ons. Dat hij mooi was, heeft hij geweten. Hij heeft er die winter nog drie moeten maken!

De laatste jaren is het moeilijk de hele familie bij elkaar te krijgen rond sinterklaastijd. Paul, die in Berlijn woont, was er de afgelopen twee jaar bij via een videoverbinding, met een digitale surprise. En we vierden Sinterklaas al geregeld pas tegen kerst, in plaats van op of rond 5 december.

Maar dit jaar zijn we weer eens compleet! Dat ik naast de gedichten ook nog deze column moest schrijven, leidde al tot voorpret qua planning bij de anderen. Maar het wordt zeker te weten een heerlijk avondje samen!