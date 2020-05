Touringcars blinken, maar staan stil: 'We verdelen elke rit, iedereen wil een stuur in handen’

Yes! Er is ansjovis, maar nog maar heel weinig ...

13 mei BERGEN OP ZOOM - De telefoon staat roodgloeiend. De eerste berichtjes op Facebook dat er weer ansjovis is, triggeren Bergen op Zoom meteen. ,,Dinsdag hadden we vis, maar vandaag, woensdag, was het niks. We blijven twee keer per dag proberen. Meer kunnen we niet doen.”