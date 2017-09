Tot aan je ellebogen in het asfalt in Woensdrecht

Het is niet de eerste keer dat het BPT bij de gemeente aan de bel trekt over de slechte staat van de weg, die vanuit het dorp richting de polder gaat. ,,Twee jaar geleden hebben we dit probleem ook al aangekaart'', zegt Fons van Tilburg van het BPT. ,,Maar er gebeurt niets en de weg wordt steeds slechter.''

Van Tilburg maakt zich vooral zorgen over de bermen. ,,Het asfalt aan de zijkant van de weg brokkelt af en dat levert gevaar op voor het verkeer.'' Hij stopt zijn arm tot aan zijn elleboog in een scheur langs de kant van de weg: ,,Als je hier met de fiets of met een auto inrijdt, dan donder je zo in de naastgelegen sloot.''

Omkieperen

De weg wordt vooral gebruikt door landbouwverkeer en door vrachtwagens die naar boerderijen in de polder rijden. ,,Die vrachtwagens zijn zwaar beladen. Als er een tegenligger aankomt, moeten ze de berm in. Ik vrees dat er binnenkort een vrachtwagen omkiepert, omdat het verschil tussen de berm en het asfalt op plekken wel 30 centimeter is.''

Vorige week deed Van Tilburg tijdens de openbare vergadering van het Woensdrechtse dorpsplatform wederom zijn beklag over de slechte staat van de weg. Wethouder Jeffrey van Agtmaal erkende het probleem. ,,De sloten en de bermen zijn eigendom van het Waterschap Brabantse Delta. Die moeten eerst de bermen in orde brengen; pas als dat gebeurd is, kunnen we de weg opnieuw asfalteren.''

Damwanden

Van Agtmaal denkt daarbij aan het aanbrengen van damwanden langs de weg. ,,Als we nu gaan asfalteren, begint het asfalt over een jaar weer te verzakken.'' Van Agtmaal vertelde dat hij meerdere malen bij het waterschap aan de bel heeft getrokken. ,,Maar helaas is er nog steeds geen actie ondernomen. Ik ga binnenkort wederom met Brabantse Delta in overleg'', beloofde hij.

Van Tilburg haalt zijn schouders op. ,,Ik wacht af. Maar ik heb het gevoel dat we aan het wachten zijn op ongelukken, voordat er echt iets ondernomen wordt.''