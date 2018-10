Topweek voor najaarskermis Bergen op Zoom

Vale spreekt van een topweek. ,,We hebben goed weer gehad en de nostalgische kermis op het Gouvernementsplein sloeg aan. Ik zag ook na sluitingstijd van de winkels nog steeds mensen van de Grote Markt naar het Gouvernementsplein lopen.” De publiekstrekker was daar de gerestaureerde en authentiek nostalgische Cake Walk van de Bergse kermisfamilie Reemer uit 1910. Menig jeugdig kermisvierder ging daar even terug in de tijd. Totaal stonden er 19 attracties op de Gouvermentsplein en op de Grote Markt. Publiekstrekker op de Grote Markt was daar vooral de X-Factory met de draaiende en voorover kantelde banken.