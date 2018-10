Top 40-geluk en dikke Demis

Ooit kon je zo'n liedje van achter naar voor uit je hoofd. Nu moet je googlen. Je wilt er alles aan doen, maar je weet niet hoe... Ouder pappa.

Hitlijst

Moest daaraan denken toen ik beluisterde dat er een rechtszaak komt over de Top 40. Die bestaat kennelijk nog, moest ik tot mijn schande ontdekken. Bij Radio 538, maar die stopt er per november op FM mee en Qmusic gaat daar pas in januari mee verder. Digitaal blijft de hitlijst wel in de lucht, maar ook dat gaat mijn vernuft te boven.

De Top 40. Ooit was er geen leven zonder. Was de zaterdagmiddag voor hunkerende pubers toch het hoogtepunt van de week. Met als voorspel de vrijdagmiddag als je bij de lokale platenzaak al de Veronicalijst mocht ophalen. Eén velletje won het dik van de bijbel.

Douchekop

Wij gingen daarvoor naar dé Marlo, van vader Marcel en zoon Louis. En Lowieke had weer drie gezusters: Emma, Marina en Anita. Als ik geluk had stond de donkerste achter de draaitafel met van die douchekoppen welke je tegen de rode oren moest drukken. Mijn verzoekplaatjes-engels had ik dan thuis al geoefend: Rain and tears, van Aphrodite's Child. Toen godenzoon Demis Roussos zaliger nog niet van die malle jurken over zijn pens droeg.

Born to be wild

Dat was dus in 1968. Ik heb de Top 40 van toen week 40 er eens bij gepakt en verdomd: ik ken ze nog bijna allemaal. Hey Jude van The Beatles bovenaan, Dong-dong-di-ki-di-gi-dong van Golden Earrings, Callow-la-vita, Born to be wild. Those were the days, mijmeren de oudjes dan collectief. Die stond trouwens op twee.

Moet je nu, exact vijftig jaar later, nog eens naar zo'n Top 40 kijken. Veel plaatjesdraaiers featuring zangeressen van wie ik alleen Dua Lipa op het netvlies krijg. Kanye, ook wel Ye, ken ik ook. Maar meezingen? Nope. Het refreintje van Kraantje Pappie - met stip gezakt naar nummertje veertig - lukt net. Gelukkig hangt er liefde in de lucht (bis).