Toon gaat weg, maar De Bloemkool blijft in de familie Bosters

Toon Bosters, eigenaar van het bekende restaurant De Bloemkool aan de Wouwsestraatweg in Bergen op Zoom, vroeg zijn zus Marieke of ze een keertje in kon vallen. Toen ze samen aan de bar zaten, zei hij: ,,Ik hoef dit niet meer. De Bloemkool is voor jou.''

Quote De Bloemkool is voor jou Toon Bosters Het zat bij Toon al jaren in zijn hoofd: vertrekken naar Ierland. ,,De mensen zijn er zo open en vriendelijk. De natuur is overweldigend, het is een oud mythisch land. Geweldig. Vroeger kwam ik er altijd al met mijn vader. En hoe leuk Nederland ook vaak is, ik had mijn kinderen liever in Ierland op laten groeien."

Bovendien ontmoette hij er in 1990 een lief Iers meisje. ,,Toen was dat een onmogelijke liefde, door de afstand. Vliegen kostte een godsvermogen. Als je belde, hoorde ik de tikken op de achtergrond. Stervensduur.'' Toon trouwde met iemand anders, kreeg kinderen en scheidde. En toen kreeg hij vorig jaar plotseling een Facebookberichtje van de Ierse Geraldine. ‘Ben jij de Toon van vroeger?’

Het was een boem

De liefde bleek nog niet verdwenen. Er volgden nog heel wat berichtjes en Toon vloog naar Ierland om te kijken of de 'klik' er nog steeds was. ,,Het was geen klik, maar meer een boem." Al heel snel besloot hij te stoppen met zijn restaurant en te verhuizen naar zijn grote liefde. Om zijn geluk te vinden, maar ook voor zijn gezondheid. ,,Ik had een bloeddruk van 260. Bleek te worden veroorzaakt door een slaapapneu. Ik ben nog geen vijftig, maar als ik hier was gebleven, had ik de vijftig vast niet gehaald. Nu de beslissing genomen is om naar Ierland te verhuizen, voel ik me al stukken beter!''

Voor jou

Quote Tranen van schrik en blijheid Marieke Bosters In eerste instantie speelde hij met de gedachten om De Bloemkool te verkopen, maar er bleek een betere optie: zus Marieke. Nu hadden broer en zus al zestien jaar geen contact gehad. Maar toen Toon haar belde om een keertje in te vallen in het restaurant stond ze meteen klaar. En toen ze na een avond werken samen aan de bar zaten, vertelde Toon haar over zijn plannen. ,,Het restaurant is voor jou.”

,,Ik viel bijna van mijn kruk”, vertelt Marieke. ,,De tranen stroomden over mijn wangen. Van schrik, maar ook van blijheid. Want dit is wat ik altijd gewild heb. Ik hoefde er geen seconde over na te denken." Ze werkte in de zorg. ,,Ik heb mijn baan meteen opgezegd. En vanaf het eerste moment dat ik weer terugkwam bij De Bloemkool, voelde het als thuis. Hier ben ik opgegroeid, geboren zelfs. Voorlopig blijft Toon nog een paar maanden in Bergen op Zoom om alles goed over te dragen. ,,Maar oud en nieuw vier ik in Ierland."

New beginning

Gasten zullen niet zoveel merken van de verandering. Marieke: ,,De Bloemkool blijft gewoon De Bloemkool. Het interieur wil ik wel wat opfrissen, maar het eten blijft hetzelfde. Ik heb er ongelooflijk veel zin in, ga er met al mijn passie in. New beginning, old traditions." Trots wijst ze naar het bordje boven de deur: 'Toon en Marieke'. ,,Ik ben de eerste vrouw die daarop staat." En Toon? Die kan amper wachten. ,,Ik heb er nog geen baan, maar net als hier zijn ook daar horecamensen moeilijk te krijgen. Dus het komt vast goed. Ik kijk er ontzettend naar uit."