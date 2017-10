Tonpraatfanaat Cor Schenkenberg strikt Andy Marcelissen voor optreden in Ossendrecht

Schenkenberg organiseert elk jaar een tonpraetavond in De Drieschaar in Ossendrecht waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. "Andy is de beste tonprater van Nederland en het zou geweldig zijn om die er bij te hebben. Helaas is Andy te duur voor mijn budget", legt hij uit.

Enkele maanden geleden nam Marcelissen zelf contact op met Cor. "Hij heeft een theatershow en wil daarmee ook west Brabant aan doen en of de Drieschaar beschikbaar is".

Dolgelukkig

Volledig scherm Andy Marcelissen als nieuwslezer. © Jurriaan Balke Cor bood aan om de Pr voor zijn rekening te nemen voor het optreden op vrijdagavond 3 november, op voorwaarde dat hij volgend jaar voor een zacht prijsje op zou treden op de tonpraatavond van Cor. "Hij stemde toe en daar ben ik dolgelukkig mee".



De tonpraatavond brengt elk jaar een fors bedrag op en het aanwezige publiek op die avond, mag stemmen naar welk kanker gerelateerde regionaal goede doel de opbrengst gaat. Cor weet hoe belangrijk is dat mensen met kanker in de strijd tegen de ziekte ondersteund worden. 13 jaar geleden werd bij hem chronische leukemie geconstateerd.

Leukemie

"Ik heb toen drie maanden in quarantaine in het ziekenhuis gelegen en ik heb daar, en ook toen ik weer thuis was, veel ondersteuning gekregen van de mensen de Roparun". Cor moet nog dagelijks medicijnen innemen om de leukemie te bestrijden. "Elke maand worden mijn bloedwaarden gemeten en de leukemie is breidt zich niet uit".

Hij wilde graag wat gaan doen voor andere mensen die met kanker hebben te maken. Hij beklom voor het goede doel ondermeer Alpe D'huez. "Maar dat was te zwaar en ik ben toen op het idee gekomen om tonpraatavonden te gaan organiseren".

Lezingen

Cor geeft ook wekelijks lezingen door heel Nederland. "Die lezingen gaan over hoe ik met mijn ziekte toch weer aan het werk ben gegaan. Werkgevers denken dat personeel met kanker, of die genezen zijn van kanker niet meer goed kunnen functioneren". Cor is een groot fan van het tonpraten en heeft Andy Marcelissen diverse malen op zien treden.

Marcelissen heeft meerdere malen het bekende Keiebijtersfestival gewonnen. "Maar zijn show op 3 november is geen tonpraatavond", legt Cor uit. "Maar wel een avond waarbij de tranen over je gezicht rollen van het lachen".

Marcelissen is ook bekend als de tv weerman Henk Huppelschoten en als dichter des Larielands.

Kaarten bestellen kan via corschenkenberg@gmail.com