Tonnie Biesheuvel ingezegend als heilsoldaat: ‘Zo blij dat ik het uniform weer aan heb’

Voor zover bekend is Biesheuvel de enige praktiserende heilsoldaat in Bergen op Zoom. Haar vurige wens is dat de stad ooit weer een eigen korps krijgt. Nu is ze aangesloten bij Breda waar elke zondag bijeenkomsten zijn. Het leger des Heils is een christelijke beweging. ,,Omdat ik geen auto heb, kan ik daar niet altijd naar toe. Maar dan kijk ik via de live-stream mee.”