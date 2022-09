Ton Linssen stopt als raadslid: ‘Mentaal en fysiek niet voldoende in staat voor raadswerk’

BERGEN OP ZOOM - Ton Linssen (70) stopt als raadslid van eenmansfractie Lijst Linssen. Zijn broze gezondheid dwingt hem daartoe, schrijft hij in een emotionele ontslagbrief aan burgemeester Frank Petter. Louis Wijten neemt zijn plek in.

Wel blijft Linssen zich de komende jaren inzetten voor de partij die hij zelf ruim dertig jaar geleden oprichtte. Hij blijft voorzitter en wil met een totaal nieuwe ploeg meedoen aan de verkiezingen van 2026.

Voor Linssen was 2022 een veelbewogen jaar. Eerst kreeg hij een zware vorm van corona, vervolgens werd zijn vrouw ernstig ziek en kampte ook Linssen weer met medische problemen. Het maakte dat de politicus redelijk onzichtbaar was in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart.

Mokerslag

,,De uitslag daarvan was teleurstellend, maar wat zich kort daarop intern afspeelde was een nachtmerriescenario”, schrijft Linssen. De partij haalde drie zetels, maar kort na de verkiezingsuitslag verlieten Sander Siebelink en Meino Dam de partij en bleef Linssen als eenmansfractie over.

Quote Mentaal en fysiek ben ik niet voldoende in staat de standpun­ten van Lijst Linssen in de gemeente­raad naar voren te brengen Ton Linssen , Lijst Linssen

,,Het onverwachte opstappen van mijn fractiegenoten trof me als een mokerslag. Hun afsplitsing voelde zo onrechtvaardig, heeft me zo diep geraakt, gaf zoveel spanning, dat mijn toen al broze gezondheid verder onder druk kwam te staan.”

Linssen kwam met klachten op de hartbewaking terecht en kreeg kort daarna twee tia’s. ,,Een opeenstapeling van stress, verdriet en verbittering.” Hij had gehoopt er snel weer bovenop te komen, maar dat valt tegen. ,,Mentaal en fysiek ben ik niet voldoende in staat de standpunten van Lijst Linssen in de gemeenteraad naar voren te brengen.”

Kiezers

Hij betreurt dat, vooral voor de 2136 kiezers die bij de verkiezingen afgelopen 14 maart op Lijst Linssen hebben gestemd. Alle vertrouwen heeft hij in Louis Wijten, die het stokje deze raadsperiode overneemt. ,,Hij is al jaren lid van de partij, een ervaren raadslid en financieel goed onderlegd.”

Quote Het medebestu­ren van onze mooie gemeente heeft me meer dan drie decennia naast bloed, zweet en tranen ook veel voldoening gebracht Ton Linssen, Lijst Linssen

Wijten stond bij de afgelopen verkiezingen vierde op de kieslijst, maar vanwege het vertrek van Siebelink en Dam, de nummers 2 en 3, is hij nu de volgende kandidaat. Formeel dient Linssen per 30 september zijn ontslag in en verzoekt hij Petter om Louis Wijten op 1 oktober als raadslid te beëdigen.

Politiek missen

Linssen stelt in zijn brief dat hij de politiek ontzettend gaat missen, maar dat hij eerst moet werken aan zijn herstel. ,,Het medebesturen van onze mooie gemeente heeft me meer dan drie decennia naast bloed, zweet en tranen ook veel voldoening gebracht”, zo schrijft Linssen die aangeeft dat hij altijd heeft gepoogd om het beste voor de stad en haar inwoners voor elkaar te krijgen. ,,Dat lukte niet altijd, zo gaat dat in een lokale democratie.”

Ton Linssen was 21 jaar raadslid voor zijn partij en 11 jaar wethouder. Voordat hij in 1990 zijn eigen partij oprichtte, was hij ook nog vier jaar burgerlid voor de BSD.