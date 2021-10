Tom Heijnen nieuwe rector Roncalli: ‘Waarom dingen die je snapt nog eens tien keer laten uitleggen?’

Het kostte u destijds zelf veel moeite om de middelbare school af te maken. Dat is een intrigerende aanloop voor een gesprek met de nieuwe rector van het Roncalli. Hoe zat nu precies?

,,Ik ben opgegroeid in Schagen, in de Kop van Noord-Holland. De streek waar mijn ouders zijn geworteld. Mijn vader is een echte onderwijsman. Docent wiskunde, conrector, rector en later ook bestuurder. Ik heb nog les van hem gehad. Ik herinner me dat ik heel trots was als ik hem voor de klas zag staan, in zijn volle kracht. Hij heeft heel wat met mij te stellen gehad. Een zekere rebellie was me niet vreemd.”