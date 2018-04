Tokkelen van de Gummaruskerk: deze twee Steenbergenaren gaan het doen

STEENBERGEN - Nicole van der Wegen uit Steenbergen heeft al een aantal keer getokkeld. ,,In de bossen van Brazilië en Mexico. Maar daar was de landing waarschijnlijk wel wat zachter dan straks op de Markt in Steenbergen, denk ik'', lacht ze.

Van der Wegen heeft een tokkelticket op zak voor 'Falling Stars'. Dat nieuwe evenement vindt plaats op 2 juni op de Markt in Steenbergen. Een select aantal mensen mag die dag van de Gummaruskerk tokkelen. Net als commando's in 1983 deden. Tijdens Falling Stars kan dat bijvoorbeeld om een overleden dierbare te herdenken. Of zomaar, of om een andere reden.

Voor Van der Wegen is het een moment om te vieren dat ze vijf jaar later nog steeds volop van het leven geniet, samen met haar man en dochters. Vijf jaar geleden viel een bevolkingsonderzoek heftiger uit dan ze van tevoren had gedacht. ,,Dan gaat er een hoop door je heen'', vertelt ze. ,,Het was slechts een paar maanden na de geboorte van mijn eerste dochter. Als ik die afspraak niet had gemaakt, dan had het heel anders af kunnen lopen.''

Roparun

Volledig scherm Dit is het uitzicht dat de tokkelaars hebben als ze naar beneden gaan tijdens Falling Stars. © Chris van Klinken / Pix4Profs Ze hoopt met haar actie ook anderen bewust te maken van het belang van onderzoeken. Daarnaast vindt ze het belangrijk om geld op te halen voor de Roparunstichting. ,,Ik denk dat iedereen in zijn leven wel te maken krijgt met iemand die kanker heeft.''

Een deel van de opbrengst van Falling Stars gaat naar de Roparun, het andere deel is voor behoud van de Gummaruskerk. Een tokkelticket is 250 euro. Best prijzig. Maar Van der Wegen had het bedrag behoorlijk snel bij elkaar. ,,Ik heb het gedeeld op Facebook en binnen een week had ik voldoende sponsors.''

Ze kijkt uit naar 2 juni. ,,Het lijkt me vooral heel leuk. Ik denk dat er veel familie komt kijken die dag. En het is wel heel speciaal dat je van de Gummaruskerk af kan. Onze beide dochters zijn er gedoopt.''

Avontuurtje

Ook de 16-jarige Twan Uitdewilligen wil in juni van de kerk tokkelen. ,,Mijn ouders doen mee aan de Roparun. Ze hebben me geïnspireerd om mee te doen.'' Ook hij had het benodigde geld redelijk snel binnen. ,,Het wordt een avontuurtje'', verwacht hij. ,,Het lijkt me erg leuk. Ik heb wel eens getokkeld in het Klimbos in Bergen op Zoom, maar dit is wel even wat groter.''