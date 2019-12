Toezichthouder in gezicht geschopt tijdens worsteling met man uit Dinteloord

Kerstspecial Tweeling­zus geeft zus een nier: Annie leeft op, maar Mariëtte herstelt nog

29 december THOLEN/BERGEN OP ZOOM - In 2010 wandelde ze nog in de bergen. Maar in latere jaren sukkelde ze. Haar gezondheid ging langzaam achteruit. De nierproblemen waar ze al langer mee kampte maar die tot nu toe leken mee te vallen zogen haar geleidelijk leeg. Ze had het gevoel dat ze zich voort moest slepen en haar weerstand nam af. ,,Je doet aan zelfvergiftiging, dat begint heel geleidelijk, het stopt niet, je energiehuishouding raakt in de war.”