Toezicht op criminaliteit wordt versterkt in Woensdrecht

,,Niet dat we meer personeel hebben, maar we verschuiven de inzet", vertelt burgemeester Steven Adriaansen. ,,Tot nu toe deden we buurtbemiddeling zelf. Donderdag begint een professionele vrijwilligersorganisatie, gesteund door WijZijn Traverse, met het oplossen van ergernissen en ruzies tussen buren. Zo houden we 200 uur capaciteit over.”

Die uren worden ingezet tegen criminaliteit en misstanden in het buitengebied. ,,Neem dat xtc-vat bij Hoogerheide. De opruimkosten waren hoog, het risico voor milieu en gezondheid ook. Zulke ondermijning door drugshandel- en dumping willen we tegengaan.”

Kopstukken

Ambtenaren verzamelen straks meer informatie, stelt Adriaansen. ,,Om criminelen liefst op heterdaad te pakken. Als je via grote bouwaanvragen en belastinginfo de link ziet met iemand die een uitkering krijgt, weet je dat het fout zit. Zo krijgen we kopstukken in onze gemeente beter in beeld.”

Samenwerking met de politie is cruciaal, aldus ambtenaar Christophe de Bie. ,,We zitten criminelen dwars waar we kunnen, verstoren waar ze mee bezig zijn." Volgens Adriaansen kent Woensdrecht niet meer ondermijning dan buurgemeenten. ,,Maar we moeten er wel bovenop blijven zitten.”

Scherp toezicht komt er ook op arbeidsmigranten in woonhuizen. ,,Zij, maar zeker ook de verhuurders, moeten voldoen aan alle wetten en regels qua huisvesting", aldus Adriaansen. Ook op overlastmeldingen moet ‘100 procent worden gereageerd'.

Evenementen

Woensdrecht is ruimhartig qua evenementen. Vaak volstaat een meldingsplicht, maar zes à zeven grote exemplaren waar een vergunning voor nodig is, worden goed gecontroleerd, stelt De Bie. Te denken van aan NK of wereldbeker veldrijden, Boerendag, Brabantse Wal Festival en Putse Kermis.