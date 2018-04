Toerisme in West-Brabant komt langzaam op gang

Quote Pasen was te vroeg en te koud. Het seizoen moet nog beginnen. We zien al wel Vlamingen Jan Trapmans, VVV Oosterhout Voor de campings in deze streek is het seizoen nog maar amper begonnen. In het paasweekeinde signaleerden de meeste exploitanten eigenlijk alleen de komst de vaste gasten die het hele seizoen blijven. Passanten waren er weinig, Duitse bezoekers reden door naar Zeeland.

Vlamingen

In het VVV-kantoor in de Oosterhoutse Bussel VVV-kantoor helpt Jan Trapmans vooralsnog vooral Vlamingen die deze contreien aandoen om te fietsen en te wandelen of komen voor museumbezoek. ,,En toch ook al wat toeristen voor De Katjeskelder (vakantiepark, jb) en onze bed and breakfasts in de omgeving. Die doen het best goed. Maar echt superdruk is het nog niet geweest: Pasen viel ook wel erg vroeg."

Dat nekte het toeristische paasweekeinde in de omgeving van Bergen op Zoom ook, signaleert Lia van Dongen van VVV De Brabantse Wal. ,,Te nat en te koud. Als het gaat om toeristen van buitenaf ,konden wij in ieder geval geen verschil merken tussen een normaal weekeinde en Pasen. Het was gewoon niet veel drukker dan anders."

Enthousiaster is de Bergse VVV-medewerker over lokale activiteiten die wel degelijk veel mensen uit de streek trekken. Zoals met Pasen de Huijbergse lammetjesdagen, het eeuwenoude Markiezenhof in de stad en de schone natuur van de Brabantse Wal. Van Dongen: ,,Daar zit echt goed de loop in. We zien dan wel geen Duitsers of andere toeristen, mensen uit de stad en de streek weten onze activiteiten en die van anderen al goed te vinden."

Woonboulevard

In Breda kon Mariëlle Houben van de lokale VVV duidelijk merken dat de toeristen nog even afwachten. Het was al behoorlijk druk op de woonboulevard en in de binnenstad, maar niet omdat er momenteel zoveel toeristen op Breda afkomen. ,,Die zoeken het nu tussen de bollen in de Keukenhof en daar is ook nog maar weinig zon geweest. Nee, ons seizoen en bijvoorbeeld dat van de campings moet echt nog beginnen. Dan denk ik aan Koningsdag, tegen die tijd. Als de meivakantie begint."

Houben krijgt gelijk van Willem Schuurmans, die zich met de populaire rondvaarten in Breda bemoeit. Met Pasen dit jaar tien, hoogtuit twintig bootjes. ,,Diehards, die hadden afgesproken en kwamen gewoon. Maar wij zijn natuurlijk erg afhankelijk van het weer. Dat merk je nu het echt beter wordt en dat zal zeker toenemen. Maar het is deze april nog niet zoals in 2012: toen leek het wel hoogseizoen."

Rosada

VVV-directeur Inge van Aalst in Roosendaal is tot nu toe nog het meest positief over het prille seizoen. Zij zag met eigen ogen al veel mensen in winkeldorp Rosada waar ze zowel eerste als tweede paasdag naar eigen zeggen over de hoofden kon lopen. En ook de 'nostalgische kermis' in het kader van 750 jaar Roosendaal bracht in de binnenstad serieus veel volk van buitenaf bijeen en daar profiteerde op haar beurt ook de horeca van.