Toen ik jong was, teelden we vooral aardbeien

Bij twee grote grondaankopen miste de gemeente Tholen haar doel, maar dat is niet haar schuld

16 maart THOLEN- De aankoop van vier percelen aan de Gorishoeksedijk in Sint-Maartensdijk en van banketfabriek De Waal in Tholen hebben het doel van de gemeente Tholen gemist. Dat verklaart de rekenkamercommissie in een rapport over grondaankopen in de periode 2007-2017. Desondanks valt de gemeente dat niet te verwijten, vindt de commissie.