In 1974 stond hij samen met boeren en tuinders op de Grote Markt in Bergen op Zoom. Op die dag protesteerden in totaal zo’n 80.000 boeren en tuinders verspreid over het hele land. Ook toen stroomde Den Haag vol. In dat jaar was de Grote Markt bezet door tractoren en karrenvol aardappelen en uien, die op dat moment niets waard waren. Dat was mede de reden om te protesteren. De protestactie verliep in eerste instantie geweldloos, maar toen de omstanders aan het einde van de dag de overgebleven aardappelen en uien mochten meenemen, begon de veldslag. Mensen graaiden alles zonder blikken of blozen mee. Mijn moeder kan er nog boos om worden als ze er over vertelt.