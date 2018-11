Toekomst van 't Cromwiel in handen Steenbergse raad

STEENBERGEN - De toekomst van gemeenschapshuis ‘t Cromwiel in Steenbergen ligt in de handen van de gemeenteraad. Wethouder Esther Prent kaatst de bal terug naar de gemeenteraad en geeft twee keuzes: het contract met Hydra, de huidige beheerder van ‘t Cromwiel per 1 januari opzeggen of aanpassen zodat Hydra nog even in beeld blijft.

De gemeenteraad is het jarenlange gedonder rond ‘t Cromwiel beu. Daarom droeg de Steenbergse politiek wethouder Prent vorige maand op om het contract met Hydra Sport nog voor het einde van het jaar op te zeggen. Als dat niet zou gebeuren, dan zou het contract namelijk automatisch met vijf jaar verlengd worden en dat zien de raadsleden niet zitten.

Tussenoplossing

Dat wil wethouder Prent best doen, maar ze biedt de Steenbergse raadsleden ook een tussenoplossing aan: het contract met Hydra Sport zo wijzigen dat het niet verlengd wordt met vijf jaar, maar jaarlijks met een jaar. Hydra kan zich daar in vinden. Dat biedt de kans om in de tussentijd een gedegen onderzoek te doen naar het beheer in de toekomst van het gemeenschapshuis. Zo zou het beheer via een stichting geregeld kunnen worden, een andere marktpartij of een samenwerking tussen de gemeente en een commerciële partij. Een optie kan ook zijn om ‘t Cromwiel te verkopen.

Dat schrijft Prent in een mededeling aan de gemeenteraad, die ze verder niet wil toelichten. Hydra Sport nam de exploitatie van ‘t Cromwiel in 2015 over. Die overgang is niet vlekkeloos verlopen: er waren veel problemen, onder andere over schoonmaken en openingstijden. Veel verenigingen hebben in de afgelopen jaren het gemeenschapshuis verlaten. Er zijn in de afgelopen jaren wel veel dingen verbeterd, maar wat de raadsleden betreft niet genoeg.

‘Opnieuw beginnen’

Wat Willy Knop van de Volkspartij betreft, is het duidelijk: ,,We moeten nu het contract opzeggen en opnieuw beginnen.” Hij heeft de afgelopen jaren meerdere keren aandacht gevraagd voor de problemen bij ‘t Cromwiel. ,,Het is nu geen gemeenschapshuis. Het is er niet gezellig en veel mensen voelen zich er niet welkom.” Hij geeft daarbij aan dat het vooral voor de ouderen geldt. ,,Er zijn wel wat sportverenigingen die weg zijn gegaan, maar over het algemeen hoor ik daar weinig klachten. Maar de KBO bijvoorbeeld heeft het zwaar te verduren gehad. ‘t Cromwiel moet weer een gemeenschapshuis worden.”

Henk Pouw van Hydra Sport zegt dat hij zich goed kan vinden in de tussenoplossing die het college heeft bedacht. ,,Daar staan we achter en dat lijkt ons een goed voorstel.”