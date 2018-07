Toekomst papieren versie Dorpsbelang staat ter discussie: 'We worstelen er mee'

NIEUW-VOSSEMEER - De papieren versie van het Dorpsbelang heeft z'n langste tijd gehad. Dat is de voorlopige conclusie van redactielid Leon Havermans, tevens voorzitter van de Dorpsraad in Nieuw-Vossemeer. ,,We kunnen het blad helaas niet meer kostendekkend uitgeven.''

Dorpsbelang verschijnt circa zes keer per jaar en heeft een oplage van zo'n 1.050 huishoudens. In de vorige editie werd de noodklok al geluid. Ontvangers van het blad konden in een enquête aangeven of ze nog behoefte hadden aan een papieren versie. Slechts 79 lezers lieten weten dat ze hechten aan het papieren blad. Minder dan 10 procent, stelt Havermans vast.

Kritisch kijken

Quote We moeten het hebben van lokale onderne­mers en vragen al genoeg van deze mensen Leon Havermans Voor de drie leden tellende redactie een reden om kritisch in de spiegel te kijken en het voortbestaan van Dorpsbelang ter discussie te stellen. ,,We worstelen er mee.'' Een actie om meer adverteerders aan het blad te binden heeft volgens Havermans niet zoveel zin. ,,We moeten het hebben van lokale ondernemers en vragen al genoeg van deze mensen.'' Bovendien is er volgens de voorzitter van de Dorpsraad meer aan de hand. Plaatselijke verenigingen en andere partijen leveren weinig kopij aan, zodat het schrijven van de artikelen vooral op de redactieleden neerkomt.

Toch lukte het in de laatste editie weer om zestien pagina's te vullen met plaatselijk nieuws, familieberichten en tips voor inbraakpreventie in vakantietijd. Maar het schrijven komt volgens Havermans steeds op dezelfde schouders neer. ,,We hebben ons basisprincipe allang los gelaten.'' Wat ook meespeelt: de wens om actueel te zijn. ,,Dat kun je in een online versie veel beter borgen.''

Privacywet

Op de achtergrond zorgt ook de nieuwe privacywetgeving voor complicaties. ,,Het wordt er daardoor allemaal niet gemakkelijker op.'' Havermans spreekt van een dilemma. ,,We willen blijven communiceren met de inwoners, ook met degenen die hechten aan de papieren versie. In veel gevallen gaat dat om wat oudere ontvangers. Niet iedereen is digitaal even goed onderlegd.''

Combinatie