Toekomst oorlogsmuseum in Ossendrecht onzeker na tegenslagen voor eigenaar Jan

Hij verwacht dat hij zijn unieke collectie, die hij in ruim zestig jaar bij elkaar verzamelde, nooit meer terug zal zien. Zestien jaar geleden kocht hij het voormalige legergebouw om daar zijn oorlogsmuseum op te zetten.



Velen brachten een bezoek aan het museum met een enorme collectie aan uniek oorlogsmateriaal. Ook kwamen elk jaar kinderen van de basisscholen uit de gemeente Woensdrecht op bezoek in het museum om zo een indruk te krijgen wat er zich tijdens de Tweede Wereldoorlog allemaal af heeft gespeeld. Tijdens zijn uitleg hingen de kinderen aan de lippen van De Jonge.



Het museum is al een jaar gesloten. ,,Door corona moesten we vorig jaar maart de deuren sluiten.’’ Of de deuren in de toekomst nog opengaan, weet hij nog niet. ,,Mijn eerste prioriteit is nu de zorg voor mijn vrouw.’’