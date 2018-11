Toekomst Koningsdag Bergen op Zoom onduidelijk: Oranjecomité stopt

BERGEN OP ZOOM - De toekomst van Koningsdag in Bergen op Zoom is onzeker. Het Oranjecomité dat het feest al meer dan twintig jaar organiseert, houdt ermee op. ,,We kunnen voor volgend jaar geen nieuwe activiteiten ontplooien”, zegt voorzitter Annemarie van Marion. De club heeft zichzelf opgeheven, maar hoopt dat nieuwe gegadigden zich melden.

Oorzaak is een samenloop van omstandigheden, legt ze uit. ,,Het is zeer moeilijk om sponsors te vinden, dat loopt hard terug.” Daarnaast is het voor het comité ieder jaar weer heel moeilijk om vrijwilligers te vinden die op de dag zelf willen helpen. Ook het vinden van bestuursleden is lastig. ,,Ik ben nu al twee jaar achter elkaar opnieuw gestart met een nieuwe, verse club mensen.” Daarnaast voelt het comité zich niet genoeg gesteund door de gemeente Bergen op Zoom. ,,Voor een aantal zaken leunen we zwaar op de gemeente, omdat we gebruikmaken van de faciliteiten, zoals stroom en verlichting.”

Regeltjes

Van Marion: ,,We hebben twee jaar geleden al een serieus gesprek gehad met de gemeente over onze problemen. En er is geen verbetering opgetreden. Ik zou bij wijze van spreken nu al een evaluatie voor over drie jaar kunnen schrijven. Er verandert niks.”

Daarnaast heeft het comité ook last van nieuwe regelgeving. Sinds het monstertruckongeluk in Haaksbergen in 2014 zijn regels voor evenementen aangescherpt. Van Marion geeft een voorbeeld: ,,Als je iets organiseert met een springkussen en een kind valt er vanaf, dan ben jij als organisator aansprakelijk. Ik kan me voorstellen dat veel mensen dat niet aandurven.” Veel is wel te verzekeren, maar dat lost niet alles op, zegt ze. ,,Je bent als Oranjecomité verantwoordelijk voor de 40.000 mensen die met Koningsdag door de stad lopen.”

‘Basis blijft’

Wethouder Annette Stinenbosch van Cultuur vindt het stoppen van het comité ‘uitermate jammer’. ,,We weten dat het steeds moeilijker is om mensen te vinden die bestuursfuncties willen bekleden in verenigingen, comités en organisaties. In de huidige tijd gaat daar veel tijd in zitten en vraagt het veel van mensen. We vinden het dus jammer, maar hebben er begrip voor.”

De gemeente houdt momenteel het huidige evenementenbeleid tegen het licht. Volgende week staan er gesprekken gepland met besturen van allerlei clubs. ,,Wellicht ontstaan hier ook nieuwe ideeën.” Stinenbosch gaat er vanuit dat de vrijmarkt op Koningsdag gewoon door zal gaan. ,,Als gemeente bekijken we wat daarvoor nodig is en welke regels hiervoor gelden.”