Tochtportaal van Ro & Ad wint Erfgoedprijs Bergen op Zoom

Update Opluchting bij Zeeuwse campinggas­ten na oppakken van ontsnapte pedoseksue­le tbs’er

18:42 De politie Barneveld meldt via Facebook dat de gisteren ontsnapte pedoseksueel Johannes ‘Harry’ van E. (42) is aangehouden op een camping in het Zeeuwse Rilland. De in 2013 voor kindermisbruik veroordeelde man ontsnapte gisteren uit de Nijmeegse Pompekliniek tijdens een begeleid fietsverlof. Van E. nam in het buitengebied van Malden plots een afslag en verdween.