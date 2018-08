Toch plan voor parkeren trucks in Bergen op Zoom

Voorlopig nog geen windpark Dinteloord, actiegroep blij met uitstel

15 augustus DINTELOORD - Actiegroep 'Dinteloord tegen MEGAmolens' is blij dat het college van burgemeester en wethouders voorlopig geen besluit neemt over windpark Karolinapolder. "Zorgvuldigheid gaat boven snelheid", aldus wethouder Wilma Baartmans. "De ingediende bezwaren willen we zorgvuldig behandelen."