Toch nog genoeg deelnemers aan Maria Ommegang: ‘Voor iedere rol hebben we iemand’

‘We moesten promoveren, nog een jaar vierde klasse was dramatisch geweest voor MOC’17’

MOC’17 wilde sinds de overstap van het zondag- naar het zaterdagvoetbal zo snel mogelijk promoveren. Het eerste seizoen gooide corona roet in het eten. Tijdens het huidige seizoen ging Internos er met de titel vandoor. Via de nacompetitie vond MOC’17 lukte het eindelijk: weg uit de laagste klasse. ,,Ook in de derde klasse doen wij in de top mee.”

19 juni