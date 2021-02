Toch herinrichting Halsterseweg Noord; opluchting bij Dorpsraad en Fietsersbond

Mensen sneller uit de ‘shit’ helpen: meteen iets doen en niet laten doormodde­ren

18 februari BERGEN OP ZOOM - Kwetsbare mensen zoals een dakloze jongere of iemand met geestelijke problemen sneller helpen. Los van alle regeltjes. Niet in de shit laten zakken. Maar meteen doorpakken. Doen wat nodig is. Dat is niet alleen goed voor iemand die even een duwtje nodig heeft. Maar bespaart de gemeente uiteindelijk ook geld.