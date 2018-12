Toch geraniums voor conciërge ‘mijnheer Loek’ (75) uit Bergen op Zoom

Toen hij 65 werd, heeft hij ook al eens in de krant gestaan, vertelt mijnheer Loek. ,,Met een grote kop erboven: 'Mijnheer Loek wil nog niet achter de geraniums'. Ik schrok me te pletter toen ik die krant opensloeg.'' Want stoppen, daar had Loek de Waal toen nog helemaal geen zin in. Dus besloot hij in overleg met de toenmalige directeur Frans de Graauw er nog wat jaartjes achteraan te plakken. ,,Ik had natuurlijk nooit gedacht dat het er tien zouden worden.'' Vandaag worden Loek en zijn gouden handjes door het team en 222 leerlingen van de Anton van Duinkerkenschool flink in het zonnetje gezet.