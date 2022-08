Toch geen braderie in Woensdrecht vanwege de Vuelta, wel een rommelmarktroute

Adri van Zweden, van de stichting Jaarmarkt Woensdrecht, bleef lang hoop houden dat er op zondag, ondanks de doorkomst van De Vuelta toch gewoon een grote braderie met 75 kramen in het dorp kon worden gehouden. Maar in overleg met de gemeente Woensdrecht is besloten de braderie op zondag uit het programma te halen. ,,Gelukkig hebben we toch nog een mooi programma in elkaar kunnen zetten”, zegt Van Zweden.

Rommelmarktroute

Op zaterdag 20 augustus wordt door het hele dorp Woensdrecht een Rommelmarktroute uitgezet. In alle straten kunnen bewoners in de eigen tuin of garage hun overbodige spullen verkopen. De tuin achter het appartementencomplex ’t Blickvelt, wordt zaterdag het decor van een Woensdrechtse versie van Montmartre, de kunstwijk in Parijs. In de tuin zijn twintig kunstschilders actief en kunnen de bezoekers alles te weten komen over de hobby kunst schilderen. Er is een terras met muziek, en een optreden van het koor De Kokteel Sjeekers.

De tuin in Franse sfeer is zaterdag geopend van 10.00 tot 16.00 uur. Op zaterdag en zondag is er een rommelmarkt op en rond het dorpsplein en staan er enkele springkussens voor de jeugd. Gemeentevoorlichtster Sharan Kok zegt dat met de stichting Jaarmarkt in goed overleg is afgesproken om de activiteiten op zondag 21 augustus te beperken op en rond het dorpsplein met een kleine rommelmarkt.

Te voet of met de fiets

Kok benadrukt dat het dorp Woensdrecht op zondagmiddag 21 augustus tussen 14.00 uur en 17.00 uur geheel is afgesloten voor autoverkeer. ,,Gedurende deze tijdsperiode kan men niet met de auto in of uit het dorp. Wie toch graag naar de rommelmarkt wil, kan dit het beste te voet of met fiets gaan”, adviseert Kok.