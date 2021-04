Toch een beetje oranjegevoel in Halsteren, dankzij de klanken van het carillon

De reserverin­gen lopen razendsnel binnen bij Bergse terrassen: ‘We mogen weer!’

22 april BERGEN OP ZOOM - De afgelopen maanden stonden de terrastafels en -stoelen van de Don Camillo Bar binnen. Maar nu de terrassen woensdag weer open mogen, is alles buiten opgestapeld. Eigenaresse Greet Brijssinck is druk aan het poetsen: ,,Alles moet schoon en fris. We mógen weer!”