Toch brief met steun aan de boeren namens de gemeente Steenbergen

Woensd­recht­se boeren trekken maandag naar gemeente­huis: ‘We willen een signaal afgeven’

HOOGERHEIDE - Wat de boerenacties maandag in West-Brabant precies zullen inhouden, is nog veelal onduidelijk. In Hoogerheide verzamelen boeren zich in elk geval rond 10.00 uur ‘met zoveel mogelijk voertuigen’ voor het gemeentehuis.

4 juli