Tippelzone voor parende pad of tinderende vlinder

Longread West-Brabanders luchten hun hart over jeugdhulp­ver­le­ning: ‘Kinderen zijn slechts een zak met geld’

12:00 ROOSENDAAL - Ze voelen zich roependen in de woestijn. De schreeuw om jeugdhulp leidde, hoe bizar kan het lopen, tot een noodkreet óver de jeugdzorg. ,,Het draait in de hulpverlening niet om kinderen, maar om protocollen en budgetten. Kinderen zijn een zak geld; niets meer dan dat. Veel hulpverleners luisteren domweg niet naar wat kinderen willen of te zeggen hebben. Heel treurig. Het gaat om de organisaties zelf, of de doelstellingen op papier gehaald worden, of de cijfertjes te verantwoorden zijn.”