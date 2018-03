Tim Knol zwijgt over stripper van Giel in de Waterput

VIDEOBERGEN OP ZOOM - Aan de stripactie in de ochtendshow van Giel Beelen op Radio Veronica wil Tim Knol geen woorden meer vuil maken. In platenzaak de Waterput in Bergen op Zoom speelt hij zaterdagmiddag ongestoord zijn nummers. Het publiek geniet met volle teugen.

Hij haalt zijn schouders op. Zegt nog een keer hoe kinderachtig hij de actie van Giel Beelen vindt en zet ondertussen een handtekening op de achterkant van zijn nieuwe plaat. ,,Er is genoeg over gezegd. Het is goed zo."

Knol is onderweg naar Middelburg. Daar speelt hij later die dag in poppodium De Spot. Tijdens zijn tournee brengt hij een bezoek aan verschillende platenzaken, waar hij enkele nummers van zijn nieuwe album 'Cut The Wire' speelt.

Sappige anekdotes

Is Tim tijdens optredens niet zo'n prater, in de Bergse platenzaak vertelt hij honderduit over de totstandkoming van zijn nieuwe album. Met sappige anekdotes over een uit de hand gelopen ruzie in een kroeg in Hoorn, waar een bezoeker bier in zijn nek giet.

Quote Achteraf denk je: dat is toch prachtig dat ik dat heb veroorzaakt. Tim Knol

Na een klap in zijn gezicht vliegen even later de barkrukken door het café. Knol en zijn maten glippen er kruipend over de grond stiekem via de achteruitgang tussenuit. ,,Achteraf denk je: dat is toch prachtig dat ik dat heb veroorzaakt."

Gewone jongen

De jongensachtige Knol (28) blijft vooral een gewone jongen uit West-Friesland. Zo komt hij de platenzaak ook binnenlopen. Gitaar onder de arm. Het podium op en spelen. Met zijn gevoelige liedjes hangt het publiek aan zijn lippen.

Op 'Cut The Wire' is Knol open en laat hij recht in zijn hart kijken. Met dank aan een donkere tijd, waarin hij enkele bandleden zag vertrekken en zijn oma verloor. Er viel behoorlijk wat van me af te schrijven, zegt Knol.

Quote Alles draait tegenwoordig om leedvermaak. Doe me dan maar de Luizenmoeders, het beste dat sinds Jiskefet op televisie is. Tim Knol

Tim Knol vorig jaar het Glazen Huis op de zesde dag van 3FM Serious Request 2017

Tussen de liedjes deelt hij volop zijn mening. Zoals over The Voice Kids. ,,Je kind laten afbranden in een televisieshow, dat doe je ze toch niet? Alles draait tegenwoordig om leedvermaak. Doe me dan maar de Luizenmoeders, het beste dat sinds Jiskefet op televisie is."

Zelf kreeg hij een telefoontje van The Voice of Holland. Of hij mee wilde doen. ,,Ik voelde me echt zwaar beledigd. Muziek maken is geen wedstrijd. Dat heb ik ook gezegd. Weet je wat ze toen zeiden? We kunnen je een halve finale plek garanderen. En het publiek thuis maar blijven stemmen."

Synthesizers

Op het nieuwe album zijn voor het eerst ook synthesizers te horen. ,,Daar heb ik lang over zitten dubben. Als kind kwam ik op een avond beneden en zag mijn ouders verstrengeld in elkaar op de bank. Met op de achtergrond jaren tachtig synthesizer muziek. Als ik die muziek nu weer hoor, flitsen die beelden weer door mijn hoofd."

Zijn anekdotes gaan er bij het publiek in als zoete koek. ,,Spontane gast", zegt Leon van Veen. ,,Leuk dat hij vertelt hoe de liedjes tot stand zijn gekomen. En het klinkt zo lekker puur."

Van Veen komt regelmatig voor instore optredens in de platenzaak. ,,Kijk, daar staat de eerste eigenaar van de Waterput. Bij hem kocht ik mijn eerste plaat."