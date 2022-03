Tim (20) is een trotse Kruislander: ‘Het lijkt me gaaf om de dorpsfeesten weer in het leven te roepen’

Jij krijgt regelmatig de vraag of je van Woninginrichting van Der Velden bent, of niet?

,,Ja, die vraag krijg ik zeker vaak. Deze Kruislandse zaak is alleen niet van mijn familie. Mijn oma heeft er wel jaren naast gewoond, dus dat is grappig. Als ik achter de bar sta bij De Commerce krijg ik vraag regelmatig. Maar als ik aangeef dat dit niet het geval is, weten ze wel gelijk bij welke familie Van der Velden ik wel hoor.”