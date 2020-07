Tik op de vingers om tekort van 2,2 miljoen roept irritatie op in Woensdrecht

HOOGERHEIDE - Met ruim 2,2 miljoen euro tekort is donderdagavond de jaarrekening 2019 van de gemeente Woensdrecht vastgesteld. Dit verlies had nooit zo uit de hand mogen lopen, stelde de oppositie kritisch.

Net voor de 1,5 meter-borrel die de politieke zomervakantie inluidde, serveerde het oppositie-trio AKT, PvdA en D66 het college van burgemeester en wethouders een straf bittertje: een motie van afkeuring omdat ze vorig jaar de financiën niet onder controle hadden.

Laten verrassen

Het verwijt was dat het college zich had laten verrassen door oplopende zorgkosten en tevergeefs hoopten op extra geld uit Den Haag. ,,De begrote plus van 25 mille bleek in juli al 2 ton in de min, in november 1,8 miljoen en uiteindelijk dus 2,2 miljoen. Terwijl in april al bekend was dat het mis ging”, stelde John Mathijssen (AKT). ,,Door naar ambtenaren te wijzen, ontlopen ze hun eigen verantwoordelijkheid.”

De stijgende zorgkosten, onder meer voor huishoudelijke hulp, zijn verplichte uitgaven waar de gemeente niet onderuit kan. Dat het Rijk niet scheutig was met haar bijdrage aan de gemeentekas, kan het college ook niet veranderen. Maar de negatieve tendens in het huishoudboekje had wel eerder opgemerkt moeten worden, vond de oppositie.

Controle zoek

,,De signalen zijn te laat gezien. Nu is beknibbelen en de laatste reserves opeten geen optie meer”, waarschuwde Wendy de Koning (PvdA). ,,Het college is eind 2019 geschrokken van de hoogte van het tekort. Dat bewijst dat de controle zoek was”, zei Thierry de Heer (D66).

Slapeloze nachten

Wethouder financiën Henk Kielman bleef zijn kalme zelf, maar erkende dat hij verrast was geweest en slapeloze nachten had gehad. ,,Maar daarna we zijn daadkrachtig aan de slag gegaan. 2019 kan ik niet terugdraaien, maar de begroting 2020 is bijgesteld en door strakke kwartaalrapportages is er nu veel beter inzicht om bij te sturen.” De motie noemde Kielman 'niet leuk’, maar nodig achtte hij hem niet. ,,Die spreekwoordelijke tik op de vingers hebben we onszelf al gegeven eind 2019.”

Zichtbare irritatie

Zichtbaar geïrriteerd stemde de coalitie van ABZ, CDA en VVD de motie weg. ,,Ongepast. Afkeuren helpt niet, de nieuwe werkwijze wel”, vond Manus Bolders (VVD). Luc de Vos (CDA) zei een scherpere focus te zien bij iedereen: ,,Dus hebben we vertrouwen in de toekomst.” Ook René Adriaansen (ABZ) keek vooruit. ,,Samen de schouders eronder.”

Signaal afgegeven

Overigens zijn ook de drie oppositiepartijen tevreden over de wijze waarop de kwartaalrapportages nu worden opgezet om oplopende kosten of achterblijvende inkomsten eerder te kunnen signaleren. ,,We hadden niet verwacht dat onze motie een meerderheid zou krijgen, maar wilden toch het signaal afgeven dat de controle in 2019 tekort is geschoten", aldus Mathijssen.