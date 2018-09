Ik ben voor de zomertijd, maar wel met gemengde gevoelens. Tijdens de topdrukte op het bedrijf kon en kan er nog steeds lang doorgewerkt worden. Er zijn dagen geweest dat we tot half elf 's avonds in de weer waren. In die oogsttijd is er veel te doen en als het dan lang licht is, is dat mooi meegenomen.

Op 29 oktober gaat de wintertijd weer in. We hebben nog een kleine twee maanden zomertijd te gaan. Dan zit het seizoen er bijna op en gaan we een rustige periode in. Voor ons allemaal fijn, maar nog het meest voor de echtgenoten van de kinderen. Zij verdienen een groot compliment, want er wordt in de zomertijd best veel van hen gevraagd. De vrije tijd die er is, kan maar spaarzaam als gezin ingevuld worden. Ook wordt hen om hulp gevraagd als dat nodig is voor het bedrijf. Ze bakken pannenkoeken voor een kinderfeestje, doen boodschappen als we wat vergeten zijn of repareren iets in de speeltuin. Wintertijd is vrije tijd voor ons allemaal. Nog even geduld... Eerst dit seizoen nog even goed afsluiten.