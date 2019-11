Tijdreizen

Veel van de beelden voor de video kwamen uit mijn eigen ‘archief’. De afgelopen twintig jaar heb ik namelijk veel foto’s gemaakt op ons bedrijf. Als ik nu beelden van twintig jaar geleden bekijk, schrik ik soms bijna. Niet alleen zie ik er veel jonger uit (jonger, maar niet per se beter), maar ook op ons bedrijf is veel veranderd. Het terras was er niet, er was geen keuken, en ook de ‘personeelskantine’ was een stuk kleiner. Pruimenbomen die toen niet meer dan enkele kleine takjes waren, zijn nu zo groot geworden dat je er met de tractor niet meer doorheen komt. Van pompoenen was nog geen sprake, laat staan kweeperen of de bloemenpluktuin. Praktisch alles is de laatste jaren mooier en beter geworden. Dat is op die oude foto’s goed te zien.