Tijdens de restauratie legt Bergs schilderij een geheim bloot: ‘Nooit geweten en wij hebben het doek al sinds jaren 60’

Brandend vouwgor­dijn bijna fataal voor kerkcen­trum: ‘Geen slachtof­fers, wel veel schade en verloren boeken’

BERGEN OP ZOOM - Een grote brand heeft zaterdagmiddag zware brand- en vooral ook rookschade veroorzaakt in het Kerkelijk Centrum aan de Williamstraat in Bergen op Zoom. Twee aanwezigen ademden rook in, een van hen liep ook brandwonden op.