‘Tijdens bloeiperiode fruitbomen wisselen aanvallen van lichte paniek en zuchten van verlichting zich af’

Het is niet altijd makkelijk een goed onderwerp te vinden om over te schrijven en vaak wacht ik daardoor te lang voordat ik aan mijn tekst begin. Dan denk ik steeds: ‘Wat zou het toch fijn zijn om een paar kant-en- klare columns op de plank te hebben liggen als reserve-exemplaren.’ Maar waarschijnlijk blijft dat bij dromen en volgt er eens per vijf weken weer een lichte paniek als ik aan de beurt ben om te schrijven en een zucht van verlichting als de nieuwe column naar de krant is opgestuurd.

Volledig scherm Brina Franken. © Tonny Presser © 2018 Het is eigenlijk net als met nachtvorst in de bloeiperiode van de fruitbomen. In deze periode wisselen de aanvallen van lichte paniek en de zuchten van verlichting elkaar ook af. Vorige week was er weer zo’n nacht dat de kans groot was dat de temperatuur tot onder de 0 graden Celcius zou zakken. En het is pas begin april... Gelukkig is het 1 graad boven 0 gebleven. Na de ijsheiligen, dat is pas 14 mei, kunnen we weer opgelucht ademhalen. Tot die tijd blijven we alert.

We weten dat we er elk voorjaar mee te maken krijgen. Maar het nakijken van de beregening om schade aan de bloesem aan de fruitbomen te voorkomen, gebeurt vaak ook pas op het laatste moment. Zijn er leidingen of sproeiers beschadigd die hersteld moeten worden? Dat geeft dan weer stress, die we hadden kunnen voorkomen als we op tijd waren begonnen.

Daar is ie weer, dat woordje: Tijd. Tijd hebben we nooit genoeg. Stiekem hopen we natuurlijk dat we in deze periode helemaal ons bed niet uit hoeven om nachtvorstschade te voorkomen door middel van beregenen. Maar meestal loopt het anders.

Daar kwam dit jaar nog bij, dat we in deze periode gepland hadden vier rijen kersenbomen te planten. Daar gaat ook best veel werk in zitten als je dat goed wilt doen.

Kortom, wij hoeven ons ook dit voorjaar niet te vervelen. En ach, het is ook best fijn dat we nooit om werk verlegen zittten. Het is weliswaar druk, maar dat is het doorkomen van een voorjaar zonder schade door nachtvorst meer dan waard.