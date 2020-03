Tijdelijke versterking college om Bergen op de rails te krijgen

Die opdracht hebben de twaalf politieke fracties gegeven aan bestuursadviseur Ad Verbogt en Arjan van der Weegen (GBWP). Bergen zit sinds half januari in een bestuurlijke crisis. Twee van de vijf wethouders zijn weg. De politiek werkte aan de vorming van een compleet vernieuwde coalitie waarbij het zittende college van VVD, CDA, GBWP en GroenLinks bereid was op te stappen als er nieuwe bestuurders waren. Vanwege de coronacrisis duurt dit langer dan gepland.

Quote Het college is onderbezet en heeft niet voldoende vertrouwen van de gemeente­raad Arjan van der Weegen (GBWP)

,,Er komt vanwege corona ook veel extra werk op het onderbezette college af dat bovendien niet voldoende vertrouwen heeft van de gemeenteraad”, stelt Van der Weegen. ,,Dat is niet verantwoord en daarom komen er nu snel nieuwe wethouders bij.” Het gaat om twee arbeidsplaatsen die door meerdere personen ingevuld kunnen worden.

Het interim college wordt aangesteld tot 1 september.

Bergen wil volledige ‘reset’

Alle perikelen rondom zwembad De Schelp en de enorme schuldenlast hebben Bergen op Zoom in de bestuurlijke crisis gestort. Unaniem heeft de Bergse politiek besloten voor een volledige ‘reset’. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een akkoord waarbij de focus ligt op het terugbrengen van de schuldenlast. Ook moet de kwaliteit van de ambtelijke organisatie omhoog en moet de samenwerking tussen raad, college en ambtenaren beter. ,,We waren best ver met dat akkoord. Hoe de schuldenlast te verminderen was nog punt van discussie", zegt Van der Weegen.

Vanwege de scherpe maatregelen rondom corona is het onmogelijk om met de twaalf fracties bij elkaar te komen. ,,En dat is wel nodig al je over zaken wil discussiëren. We gaan er vanuit dat we 1 september een akkoord hebben en een nieuw college kunnen presenteren.”

