Tijdelijk strand in Bergen op Zoom: Iboza is strandfeestje op de Grote Markt

Het idee is een jaar geleden ontstaan. ,,Toen waren we net te laat met organiseren", zegt Devilee. ,,Nu heeft de horeca samen de schouders eronder gezet. En zie je waar intensief samenwerken toe kan leiden. Wij zetten hier een feestje neer voor alle Bergenaren. Nog gratis ook. Want we willen dat de stad nog meer gaat bruisen."



Op het zandstrand komen zitzakken, strandbedjes en parasols. Aangekleed met palmbomen is Devilee ervan overtuigd dat er een uniek sfeertje ontstaat. ,,We starten halverwege de middag en gaan door tot middernacht", zegt hij. ,,Bezoekers kunnen lekker chillen of dansen op tropische salsa muziek."