Tijdelijk rector van het Roncalli, maar Barbara Baelemans heeft genoeg te doen

Ze volgt tot 1 mei Ludo Heesters op, die een nieuwe baan heeft. Baelemans was hiervoor algemeen directeur van het Munnikenheide College in Etten-Leur en Rucphen, een functie waar ze straks naar terug keert.

Goede sfeer op school

Een maand is ze nu werkzaam bij het Roncalli. En dat bevalt haar goed. ,,De sfeer is goed, dat merk ik zowel onder de leerlingen als het personeel. Voor de ventilatie zijn alle deuren van de klaslokalen geopend en dan krijg ik een goed beeld, als ik langs loop.”

De maatregelen rondom het coronavirus vergen wel veel van de docenten: ,,Je kunt niet zomaar even aan iemands tafel gaan staan om wat te bespreken of als rector even een klaslokaal binnenlopen.” Maar docenten moeten ook hun aandacht verdelen als ze voor de klas staan: de scholieren die fysiek aanwezig zijn en dan zijn er altijd nog jongeren die vanuit huis meekijken.

Meer samenwerkingen

Baelemans gebruikt de komende maanden vast om vooruit te blikken. Want wat te doen met de leerlingenkrimp bijvoorbeeld, die er de komende jaren aankomt? Het Mollerlyceum en Juvenaat gaan samen, maar Roncalli is eerder dit jaar afgehaakt bij dat proces. Of Baelemans nog kans ziet om aan te haken? ,,Daar kan ik nog geen uitspraak over doen, daar is het te vroeg voor. We gaan eerst samenwerkingen aan en kijken hoe dat verloopt.”

Daltononderwijs centraal

Met de directe omgeving, maar wellicht ook met scholen. Baelemans wil dat de school zich wat meer naar buiten toe gaat richten, want dat was de afgelopen jaren niet het geval. Maar ze wil ook werken aan het verbeteren van de onderwijsresultaten. Daarbij blijft het Daltononderwijs overigens altijd centraal staan. ,,Ik maak daarvoor gebruik van het netwerk dat ik al heb. Kennissen vragen hoe zij met dingen omgaan en kijken of dat hier ook toe te passen is.”

Als ze op 1 mei, of het moment dat er een nieuwe rector is, terug gaat naar Etten-Leur en Rucphen dan is ze nog niet klaar. Maar dan hoopt ze wel een pad te hebben geëffend voor haar opvolger.