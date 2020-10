Tijdelijk asielcentrum aan Kalmthoutse Heide, net over de grens bij Putte, gaat gedeeltelijk open

Straat vol bladeren en geen korven: de Bergse bezuinigin­gen zijn voel­baar

23 oktober BERGEN OP ZOOM - Het is mooi wonen in de Marathonstraat in Bergen op Zoom. Mooi groen vooral. Alleen nu, in de herfst, levert dat natuurlijk ook veel bladeren op. En geen bladkorf te bekennen, want door bezuinigingen bij de gemeente worden die niet meer geplaatst.