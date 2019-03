Tijd voor actie in Halsteren

column‘Aanpak Halsterseweg op lange baan’ zie ik op mijn scherm staan. Nieuws van een paar weken geleden? Nee, het is geen recent nieuwsbericht. Ik ben het archief ingedoken. Het artikel komt uit 2012. Toen is na vijf jaar praten besloten om de aanpak van het Halsterse gedeelte van de weg toch uit te stellen. Het had even geen prioriteit meer voor de gemeente Bergen op Zoom, maar het belangrijkste: er was geen geld voor.