Tijd lang geen treinen tussen Roosendaal en Bergen op Zoom door aanrijding

met video Explosie bij woning vriendin Klaas Otto, haar ouders schrikken wakker: ‘Dit heeft niets met hem te maken’

DEN BOSCH - Wéér is er een explosie geweest bij een woning in Den Bosch. Dit keer bij het huis waar Gracia K. woont, de vriendin van Klaas Otto, de voormalig topman van motorclub No Surrender uit Bergen op Zoom. In de nacht van zaterdag op zondag was daar rond 01.15 uur een harde knal. Niemand raakte gewond.

10:53