Tijd hard nodig voor het vertalen van het verhaal van de Griekse held Odysseus

UPDATE Boswachter doet akelige vondst: gedumpt afval van vermoede­lijk 'gejatte schapen'

23 mei 'Jakkes' is de eerste reactie van de Brabantse boswachter Erik de Jonge toen hij een 'aantal geslachte schapen' vond in het West-Brabantse gebied waar hij boswachter is. De geur van de vuilniszakken deed hem al vrezen voor zoiets, maar toch vond hij de vondst zo gruwelijk dat hij de foto op Twitter plaatste.