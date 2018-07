Tientallen raadsleden naar Bergen op Zoom voor oprichting virtueel platform tegen kerncentrales Doel en Tihange.

BERGEN OP ZOOM - Op initiatief van de gemeenteraad Bergen op Zoom is woensdagavond in theater De Maagd het startsein gegeven voor oprichting van een grensoverschrijdend virtueel samenwerkingsplatform dat ijvert voor sluiting van de Belgische 'scheurtjescentrales' van Doel en Tihange. Tegelijkertijd zet het platform zich in voor de transitie naar duurzame energie.

Het 'tweesporenbeleid' vergroot de kans dat ook Vlaamse gemeenten zich bij het platform aansluiten, aldus het Bergse GroenLinks-raadslid Peter van den Ouden. ,,Vanwege de afhankelijkheid van kernenergie wordt in België toch anders gekeken naar Doel en Tihange. Maar de energietransitie is voor ons allemaal heel belangrijk.''

Volledig scherm De animo was groot voor een regionale bijeenkomst, woensdagavond in De Maagd in Bergen op Zoom, om te komen tot oprichting van een samenwerkingsplatform tegen Doel en Tihange. © Franka Van Der Rijt

Tientallen raadsleden uit Woensdrecht, Steenbergen, Roosendaal, Rucphen, Geertruidenberg en Alphen gaven woensdagavond gehoor aan de oproep van Bergen op Zoom om te praten over een samenwerkingsplatform. Maar ook Zeeland, Maastricht en de Belgische 11Maart-beweging waren vertegenwoordigd. Via een videoverbinding werd contact gelegd met wethouder Jan Gulikers uit het Limburgse Meerssen die een vlammend pleidooi hield richting gemeenteraden in West-Brabant om niet afzijdig te blijven, maar in actie te komen voor sluiting van de 'onveilige' kerncentrales in Doel en Tihange.

,,Raadsleden mogen hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van burgers niet ontduiken.'' Gulikers geldt al jaren als een van de politieke trekkers in Meerssen om protestacties te steunen en de gemeentelijke portemonnee te trekken voor een professionele campaigner van milieuorganisatie Wise. Die verzet zich tegen de centrales van Doel en Tihange. Welke gemeenten en organisaties zich daadwerkelijk aansluiten bij het samenwerkingsplatform moet nog blijken. Maar de belangstelling was in elk geval groot.

Scheuren

Op uitnodiging van Bergen op Zoom gaf de Leuvense hoogleraar Walter Bogaerts woensdagavond tekst en uitleg over de inspecties van Doel 3 en Tihange 2 sinds 2012. Die brachten aan het licht dat de kernreactoren van beide centrales niet veilig zijn vanwege 'scheurtjes'. ,,In de loop der jaren is het aantal scheurtjes niet alleen toegenomen, maar zijn de scheuren zelf ook groter geworden. Bij de inspectie in 2014-2015 waren er scheuren van bijna 18 centimeter'', aldus Bogaerts die de houding van de Belgische atoomwaakbond FANC betitelde als 'pure volksverlakkerij'. Bij controles in 2016 en 2017 waren er opnieuw meer scheuren. Maar volgens de FANC is er geen aanleiding om de centrales stil te leggen.

De atoomwaakhond krijgt vrijdag 13 juli in Brussel overigens bijna 50.000 handtekeningen uitgereikt van Limburgse, Duitse en Vlaamse gemeenten en organisaties die de scheurtjescentrales dicht willen hebben. Ook de Vereniging Stop Tihange Nederland (VSTN) uit Maastricht is daarbij aanwezig. Drie leden van VSTN waren woensdag in Bergen op Zoom om steun te geven aan het nieuwe samenwerkingsplatform.