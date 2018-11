Tientallen kunstenaars zoomen in op Lage Landen

Man (44) mishandelt jongen (18) uit Bergen op Zoom in Rijen, familie moet toekijken

11:37 RIJEN/BERGEN OP ZOOM - Een 18-jarige jongen uit Bergen op Zoom is in een woning in Rijen zwaar mishandeld door een 44-jarige kennis. Twee familieleden van het slachtoffer waren hierbij aanwezig. De dader, een man uit Middelburg, bedreigde hen met de dood. Hij is aangehouden.