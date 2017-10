Tientallen bewoners geëvacueerd na brand aan Goudbaard Bergen op Zoom

updateBERGEN OP ZOOM - In een flatwoning aan de Goudbaard in Bergen op Zoom zijn bij een brand zaterdagavond geen gewonden gevallen.

Wel werden enkele tientallen mensen geëvacueerd uit het complex waar twee jaar geleden nog een verwoestende brand woedde in de parkeergarage onder het complex. Veel mensen namen, mede door de herinnering aan twee jaar geleden, een kijkje bij de brand.

Volgens de bewoonster van de bewuste woning was zij bij iemand op bezoek toen haar buurmeisje belde dat er brnabbd was uitgebroken in de woning van de vrouw. Waarschijnlijk was kortsluiting de oorzaak.

Herinnering

Twee jaar geleden was zij al de eerste bewoonster die de brandweer zag arriveren toen een grote brand in de parkeergarage onder het wooncomplex tientallen auto's in de as legde.

Het vuur dat zaterdagavond uitbrak was uiteindelijk snel geblust. De bewoners mochten even voor 22.00 uur weer hun woning terug in.

De brandweer heeft de woning waar de brand zaterdag woedde geventileerd.

Brandstichting

Bij de brand in de parkeergarage gingen in oktober 2015 tientallen voertuigen verloren. De brand bleek aangestoken, maar onduidelijk is gebleven wie dat op zijn of haar geweten heeft. Een verdachte bewoner werd vrijgesproken van betrokkenheid door de rechtbank in Breda.

Bewoners van 28 woningen konden destijds een flinke poos niet terug naar huis.

Volledig scherm Brand Goudbaard. © Anthony Decock/Maric Media