Tiener uit Bergen op Zoom rooft tas met 12 setjes airpods

Een dag van leven tussen hoop en vrees voor drie West-Brabantse kandidaten

17 maart BREDA/BERGEN OP ZOOM/TETERINGEN - Voor drie West-Brabantse kandidaten voor de Tweede Kamer is het woensdag erop of eronder. Wordt het een gang naar Den Haag of gaan ze net de boot missen? Drie keer bellen met Faissal Boulakjar (D66), Andrew Harijgens (GroenLinks) en Daan de Neef (VVD). Hoe hebben ze deze verkiezingsdag beleefd?