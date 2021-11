Tiener geeft docent stomp in gezicht en gooit ruit in van school Bergen op Zoom

Kay de Zwart na thriller naar laatste voorronde bij World Cup driebanden in Veghel

Ludo Kools is gestrand in de pre-kwalificatie bij de World Cup driebanden in Veghel. De Nederlands kampioen uit Hoogerheide verloor dinsdag zijn beide groepswedstrijden. Sprundelaar Kay de Zwart wist zich met de hakken over de sloot wél te plaatsen voor de laatste voorronde woensdag.

9 november