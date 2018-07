Tienduizenden mensen onterecht bekeurd op A29: ‘OM moet flitsboetes terugbetalen’

Woordvoerder Ernst Koelman van het Openbaar Ministerie noemt de gerechtelijke uitspraak ‘helder’, maar wil nog niet ingaan op de consequenties. ,,We moeten ons beraden over hoe hiermee om te gaan. Alle opties staan open, van in beroep gaan tot het terugbetalen van de boetes.’’

Kwade trouw

In ruim 1,5 jaar werden tienduizenden bekeuringen uitgeschreven. Het Openbaar Ministerie (OM) beraadt zich of het alle boetes terugbetaalt of in beroep gaat. Dat is afhankelijk van de exacte plaats van de flitspaal. Is er geflitst bij hectometerpaal 14,7, dan is de meting onnauwkeurig en de boete onterecht. Maar bij palen 14,6 en 14,8 is de kromming minder en de meting wél volgens de regels.