Tien mille tipgeld na twee uitgebrande wagens Dogmeat BV: ‘Ik wil weten wie mijn vijand is’

jong in... Dan mag je eindelijk uitgaan, maar komt de lockdown: ‘Jammer dat ik nu geen nieuwe mensen kan leren kennen’

10 januari BERGEN OP ZOOM - Ze woont met plezier in Bergen op Zoom. Haar favoriete feest is de typisch Bergse Vastenavend, maar die zal door coronamaatregelen anders zijn dan anders. Bibiche Oldenburg (17) mist het contact met haar leeftijdgenoten in de stad: ‘Na een paar weken als 16-jarige gingen we in lockdown, dus ik heb maar kort van het uitgaan kunnen genieten.’